Covid, denunciato leader No Green pass di Torino

La Digos di Torino ha denunciato Alex Pinto, volto noto del movimento 'No Green Pass' torinese. A darne notizia su Telegram, pubblicando l'avviso ricevuto, lo stesso Pinto. L'accusa è di manifestazione non autorizzata, resistenza a Pubblico Ufficiale e istigazione a disobbedire le leggi. A quanto si apprende altri provvedimenti di analogo tenore sono al vaglio degli investigatori.