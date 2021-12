Tortona, scontro tra due tir e un'auto: un morto sulla Milano-Genova

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un'incidente stradale avvenuto a Tortona, in provincia di Alessandria, poco prima dell'uscita della A7 'Milano-Genova', in direzione del capoluogo lombardo. Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale di Milano Ovest, competente per territorio, nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un'auto.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Alessandria, intervenuti sul posto con il distaccamento di Novi Ligure insieme al 118, i due camion si sono tamponati e, in un secondo momento, è arrivata l'auto che ha urtato il secondo tir. Disagi per il traffico, con la temporanea chiusura della diramazione Predosa-Bettole tra A26 e A7, in direzione di Milano.