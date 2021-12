Incidente sull'autostrada A4, morto un 39enne a Biandrate

Un uomo di 39 anni è morto in un incidente avvenuto sull'autostrada A4, in direzione di Milano, nei pressi del casello di Biandrate in provincia di Novara. L'uomo era alla guida di un monovolume che dopo un urto si è scontrato con un'altra vettura. L'automobilista è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è deceduto sul colpo. Inutile l'intervento del 118. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale di Novara Est. Sul posto anche I Vigili del fuoco.