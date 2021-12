Tortona, muore avvelenato da monossido di carbonio

Un 46enne nigeriano è morto in casa a Tortona, in provincia di Alessandria, per intossicazione da monossido di carbonio. Lo rende noto il 118. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri sono stati avvisati da vicini che avevano notato la luce accesa, da tutto il giorno, in una stanza dell'immobile in corso Pilotti 14, al bivio per il comune di Garbagna. La vittima non rispondeva al telefono.

L'intervento dei carabinieri

Forzata la porta, i militari hanno trovato il corpo senza vita, disteso su un materasso a terra. Secondo i primi rilievi il monossido si sarebbe sprigionato da un braciere, utilizzato per riscaldare e cucinare. La vittima era conosciuta non solo in zona, ogni giorno cercava il sostentamento procurandosi lavori occasionali.