Natale, cosa fare a Torino: feste ed eventi da non perdere

Molte le iniziative a Torino in vista del Natale. Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2022 è aperto Agri Christmas con una selezione dei migliori prodotti agroalimentari della provincia di Torino, dai formaggi di alpeggio ai vini, dai succhi di frutta ai salami, mentre il Torino Wine Week torna con una speciale Winter Edition per brindare al Natale. Moncalieri invece celebra la natività con un inedito e spettacolare presepe realizzato nel Giardino delle Rose antistante il Castello.

Agri Christmas

Con una selezione dei migliori prodotti agroalimentari della provincia di Torino, dai formaggi di alpeggio ai vini, dai succhi di frutta ai salami, per tutto il periodo natalizio, dal 7 dicembre al 6 gennaio 2022, è aperto Agri Christmas, in locali al piano terra dell'albergo Roma e Rocca Cavour, in piazza Carlo Felice, a Torino. È un'iniziativa della Confagricoltura, con la collaborazione della Camera di Commercio: una trentina le aziende presenti, con prodotti in vendita e altri solo in esposizione per presentare eccellenze enogastronomiche e ricordare che la provincia di Torino conta su oltre 11mila aziende agricole attive, un quarto del totale regionale. L'ingresso alla rassegna è libero, nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Agri Christmas sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 18, escluse le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Sono programmati appuntamenti speciali, con ingressi riservati su prenotazione, dedicati alla carne di razza Piemontese, ai formaggi dop piemontesi, alla tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino, ai vini Caluso, Carema e Canavese; previsti anche incontri con il caffè, il cioccolato e il Vermouth di Torino.

Torino Wine Week



Il Torino Wine Week, il festival del vino del capoluogo piemontese torna, da sabato 11 a domenica 19 dicembre, con una speciale Winter Edition per brindare al Natale. Oltre 70 produttori da tutta Italia saranno protagonisti di degustazioni, masterclass, aperitivi esclusivi e cene a tema con brindisi nei locali del centro, per condurre tutti i winelovers alla scoperta delle eccellenze del patrimonio enologico del Piemonte e dell'intera Penisola, trasformando la città in una grande cantina a cielo aperto. Novità di quest'anno sarà la Notte delle bollicine, nella serata di sabato 11 dicembre, con un brindisi sotto la Mole nella cornice dell'Enoteca di Eataly Lingotto, la più grande di Torino con le sue oltre 35.000 bottiglie, in un omaggio alla storia dello spumante piemontese conosciuto in tutto il mondo. L'evento dà il via alla settimana di festival diffuso in tutta la città da Vanchiglia a San Salvario fino al Quadrilatero, per culminare con il cuore della kermesse del Salone del Vino nelle sale del Museo del Risorgimento, durante il week end di sabato 18 e domenica 19 dicembre. Più di 70 produttori ospiti attesi da tutta Italia per presentare al più vasto pubblico di appassionati, curiosi e tutti gli amanti del vino, il meglio delle etichette e della loro storia fra masterclass, degustazioni e tanti eventi.

Cervo luminoso e Presepe del Re alla Reggia di Venaria



Dall'8 dicembre al 6 gennaio uno scenario da fiaba accoglierà i visitatori già fuori dal complesso monumentale della Venaria Reale: nella piazza della Torre dell'Orologio, l'ormai tradizionale grande Cervo luminoso della Reggia sarà attorniato dalle suggestive proiezioni animate della rassegna Immaginaria. Il tutto è accompagnato da un ricco palinsesto di appuntamenti. Inoltre dal 26 dicembre al 6 gennaio la Reggia sarà visitabile anche in orario serale, con una tariffa speciale. Nella Cappella di Sant'Uberto sarà anche esposto il Presepe del Re, realizzato da Giovanni Battista Garaventa (Genova 1776 - 1840) nel primo quarto del XIX secolo, per il quale è stata ipotizzata una committenza sabauda. È composto da 84 sculture, di cui 60 sono manichini in legno di tiglio scolpito policromo, con articolazioni snodabili in legno duro. Tutte le figure hanno gli occhi fatti con pasta di vetro. Ogni statuina è impreziosita da elaborati costumi di seta, cotone o velluto, con passamanerie d'argento e filo d'oro, e armature di cuoio e metallo argentato. Accessori sofisticati come corone e sciabole, lance e scudi di metallo sbalzato, catene e cinture, utensili e attrezzi vari, indicano una committenza di altissimo rango. Il Presepe è inserito nel percorso di visita della Reggia.

Le iniziative a Palazzo Lascaris



Palazzo Lascaris si animerà venerdì 10 dicembre, dalle 17 alle 21, con luci, canti, musiche natalizie. "Dopo un lungo periodo di chiusura, pur mantenendo tutte le precauzioni, l'Assemblea legislativa ha deciso di riaprire le porte: siamo fiduciosi che questo segni la ripartenza di tutte le attività. Il percorso per sconfiggere definitivamente il virus è ancora lungo, ma dobbiamo avere pazienza e impegnarci tutti insieme per conservare quella normalità finora conquistata", spiega Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale. Il suono delle zampogne farà da richiamo invitando i cittadini a entrare nel palazzo. Nel cortile d'onore, intorno all'albero addobbato, la magia del Natale si farà sentire con i canti eseguiti dal vivo dal coro Full of life. Progetto Futuro Musica e a riscaldare l'atmosfera in sala delle Bandiere contribuirà la degustazione di zabaione e cioccolata calda, offerta dall'Associazione Cuochi di Torino. In sala Viglione sarà possibile assistere alla lettura animata dei racconti della tradizione natalizia piemontese, a cura della Biblioteca di Venaria Reale e della Fondazione Via Maestra e in galleria Belvedere i bambini potranno consegnare a Babbo Natale le loro letterine dei desideri. Si potrà visitare la galleria Carla Spagnuolo per ammirare la mostra "A te e famiglia. Buone feste con un sorriso in più", allestita dal 10 dicembre al 14 gennaio e incentrata sulle cartoline d'auguri umoristiche nate dalla penna di celebri illustratori. L'atmosfera natalizia a Palazzo Lascaris si farà sentire già dal 9 dicembre. Nel cortile d'onore, fino al 9 gennaio, verrà allestito un luminoso albero di Natale, mentre nell'atrio esterno sarà visibile un presepe ambientato in un borgo rurale piemontese. L'opera di Ermete Benedetti colloca la scena della Natività in un edificio adibito a stalla con volte a botte tipiche dell'architettura rurale regionale

Presepe monumentale della Basilicata al Duomo di Torino

Il Duomo di Torino ospiterà fino al prossimo 2 febbraio il Presepe Monumentale della Basilicata, realizzato dal maestro presepista Francesco Artese con oltre 120 personaggi, su iniziativa dell'Agenzia di Promozione Territoriale (APT) della Basilicata. La Natività è rappresentata nel paesaggio dei Sassi di Matera. La Vergine richiama la scultura bronzea della Madonna del Pollino realizzata dall'artista olandese Daphné du Barry, mentre la figura di San Giuseppe riprende quella del presepe cinquecentesco di Altobello Persio, esposto a Tursi. Il Presepe rende anche omaggio a Torino e al Piemonte, ospitando le figure di San Giuseppe Cottolengo, del beato Pier Giorgio Frassati, e di San Giovanni Bosco affiancato dal suo allievo San Domenico Savio, il 'Santo bambino' che morì a soli quattordici anni. C'è anche la scena di una famiglia di emigranti, con cui la Basilicata ha voluto omaggiare i tanti lucani che in passato attraversarono l'Italia per soddisfare la loro fame di lavoro e di futuro approdando in Piemonte.

Home Movie Christmas Day a Venaria Reale

Aiutare a vivere la magica atmosfera natalizia con lo sguardo stupito dei bambini. È lo scopo dell'Home Movie Christmas Day, proiezione diffusa di film di famiglia con le immagini delle feste di Natale, riprese da cineamatori di altri tempi. L'appuntamento è il 23 dicembre a Venaria Reale, in piazza Don Alberione, alle 17,30. Una video installazione permetterà una proiezione diffusa delle pellicole, accompagnata da un concerto e aperitivo gratuito per tutti. L'evento cinematografico immersivo dal vivo, ripreso anche online, è realizzato dall'Archivio Superottimisti, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino. All'iniziativa partecipano 20 archivi e cineteche di film di famiglia di tutto il mondo, che hanno selezionato per l'occasione le immagini più iconiche delle feste di Natale vissute in famiglia. La proiezione sarà accompagnata da una sonorizzazione dal vivo a cura del quartetto d'archi Archidee, che renderà ancora più partecipata la visione degli Home movies, che continueranno sulla strada pedonale che conduce alla Reggia di Venaria dal 24 al 30 dicembre, dalle 17.30 alle 22.30. E' inoltre in programma una diretta online (live facebook sulle pagine di Superottimisti e Museo Nazionale del Cinema) la sera di Natale alle 18, con un montaggio che unisce le immagini degli archivi alle riprese dal vivo del concerto-proiezione, per offrire al pubblico di tutto il mondo uno spettacolo multimediale emozionante nella notte più magica dell'anno.

A Moncalieri presepe di luci nel Giardino delle Rose

Moncalieri celebra la natività con un inedito e spettacolare presepe realizzato nel Giardino delle Rose antistante il Castello, con le luci, le ombre e i movimenti scenici realizzati dagli artisti e dagli esperti di questo tipo di messa in scena di Controluce-Teatro d'ombre e dell'Accademia Albertina di Torino - Cattedra di Scenografia Ajani. Lo spettacolo si ripete tutti i giovedì del mese con l'arrivo del buio, dalle 17 in avanti, fino alla festa conclusiva nel giovedì che precede il Natale, il 23 dicembre. Una nuova proposta artistica che nasce dalla collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura di Moncalieri e l'associazione culturale Giardino forbito. Le silhouette proiettate sugli alberi del Giardino e sulla facciata del Castello trasformano il luogo in un mondo altrove e incantato, con palme, fiori esotici, file di cammelli stagliati sui muri mattone del castello. Il grande albero al centro del Giardino si trasforma così in un'inedita Magnolia di Natale e le lanterne dei porticati si tingono di verde in segno di solidarietà a quelle lanterne che in questi freddi mesi ai confini dell'Europa segnalano accoglienza e aiuto ai profughi. Sono anche in programma laboratori di disegni per bambini e 3 concerti, il 9 e il 16 con l'Orchestra Multietnica Mom, e il 23 un concerto della Santa Claus Street Band.