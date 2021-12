Covid Piemonte, 1.861 casi su oltre 53mila tamponi

Il tasso di positività sale al 3,5 per cento. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva e aumentano quelli negli altri reparti

Sale al 3,5% il tasso di positività in Piemonte: su 53.287 tamponi diagnostici processati, i contagi accertati sono 1.861 e di questi 1.140, cioè il 61,3%, asintomatici. Lieve flessione di ricoverati in terapia intensiva, -2 rispetto a ieri, totale aggiornato a 51, mentre negli altri reparti l'Unità di crisi della Regione ha registrato un nuovo incremento di 16 pazienti, che porta il dato complessivo a 613. Quattro i decessi di persone positive al Covid, nessuno di oggi; i nuovi guariti sono 1.023, le persone in isolamento domiciliare 19.836. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati diagnosticati 422.683 casi positivi, 11.929 morti, 390.254 casi di guarigione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).