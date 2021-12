Incidente durante una battuta, morto cacciatore nel Cuneese

Un cacciatore, di cui al momento non sono note le generalità, è morto questa mattina in un incidente di caccia a Valmala, in valle Varaita, nel Cuneese. L'episodio è accaduto lungo le pendici del monte Bondone, una zona boschiva a oltre mille metri di altitudine, difficile da raggiungere anche per il personale medico del 118. Il caso, di cui non è ancora chiara la dinamica, è affidato ai carabinieri di Saluzzo.