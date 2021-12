Incendio a Beinasco: colonna di fumo in un edificio industriale

Un incendio è divampato oggi pomeriggio nei capannoni della Demap Srl in via Aosta, nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino. Una colonna di fumo si è alzata in cielo da un edificio industriale di circa 800 metri quadrati: la ditta si occupa si selezione e avvio al riciclo di imballaggi in plastica e plastica/metallo. Il fumo è ben visibile da vari punti della città.