Covid, a Sestriere controlli dei carabinieri per il green pass. VIDEO

Serve il Super Green pass per gli impianti al chiuso e per consumare al tavolo nei locali pubblici, basta invece quello base per gli impianti aperti e le consumazioni al bancone. Si può sciare senza mascherina, ma è necessario indossarla presso gli impianti di risalita

A Sestriere le ottime condizioni meteo hanno portato sulle piste da sci migliaia di persone. I controlli per il Green pass sono assicurati dai carabinieri, che controllano a campione il certificato verde. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il Green pass a Sestriere

Per la tipologia di impianto aperto basta il certificato verde basso. Per funivia, seggiovia e impianti al chiuso è invece necessario il Super Green pass, che serve anche nei locali pubblici nel caso ci si voglia sedere al tavolo: per la consumazione al bancone servirà invece soltanto il Green pass basico. La sanzione amministrativa va dai 400 ai mille euro.

La mascherina

È possibile sciare senza mascherina, ma avvicinandosi agli impianti di risalita è necessario indossarla in vista degli assembramenti che possono crearsi in coda.