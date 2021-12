Incidente nel Torinese, auto finisce fuori strada: morto il conducente

La vettura, per cause ancora da chiarire, è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e ha terminato la propria corsa contro un palo in cemento

Incidente ieri sera in via Lanzo, a Borgaro Torinese. Un automobilista è morto dopo essere finisto fuori strada con la sua auto, una Fiat 500X. La vettura, per cause ancora da chiarire, è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e ha terminato la propria corsa contro un palo in cemento. Nulla da fare per l'uomo alla guida. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Caselle. Non risultano altri veicoli coinvolti.