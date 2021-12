Rifiuti sanitari, scoperta ad Alpignano una discarica abusiva

La guardia di finanza ha scoperto ad Alpignano, nel Torinese, una discarica abusiva con 25 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ammassati in un'area adiacente a quella di pertinenza di un imprenditore operante nel settore degli articoli medicali e ortopedici. Denunciato il responsabile per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

La vicenda

Tra i rifiuti individuati dalle Fiamme Gialle, c'erano apparecchiature elettriche ed elettroniche, medicinali scaduti, dispositivi chirurgici quali camici, teli medicali, siringhe, bisturi, detergenti, bottiglie in plastica contenenti esano UN1208 e bottiglie in vetro ripiene di etere etilico, dall'alto potere infiammabile.