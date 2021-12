Covid Piemonte, il bollettino: 1.791 positivi su oltre 62mila test

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 44 come ieri, quelli nei reparti ordinari sono 488, 25 in più rispetto a ieri

Nuovo balzo dei contagi in Piemonte. L'Unità di crisi regionale ne ha registrati 1.791 nelle ultime 24 ore, il 2,9% di 62.217 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 1.020 (57,0%). Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 44 come ieri, quelli nei reparti ordinari sono 488, 25 in più rispetto a ieri. Due i decessi, uno dei quali di oggi, le persone in isolamento domiciliare sono 14.869 e gli attualmente positivi sono 16.395. I guariti sono 770. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 414.884 positivi e 11.912 decessi, mentre i guariti sono 386.577.