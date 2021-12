Maltempo in Piemonte, neve a Torino: allerta gialla in pianure

Gli accumuli più significativi a bassa quota - avverte il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - riguarderanno il Monferrato, l'Astigiano e l'Alessandrino

Torino è imbiancata dalla neve, caduta dall'alba, e c'è allerta gialla per le nevicate sul sud del Piemonte e su tutte le pianure. Gli accumuli più significativi a bassa quota - avverte il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - riguarderanno il Monferrato, l'Astigiano e l'Alessandrino, dove si potranno superare i 15-20 centimetri di neve, sugli altri settori di pianura tra 5 e 15. A Torino città sono previsti 5 centimetri. Il valico internazionale del Colle della Maddalena, tra Italia e Francia, è chiuso dalle 22 di ieri. (IL METEO IN PIEMONTE)