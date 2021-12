Covid Piemonte, il bollettino: 1.110 contagi su 71.661 tamponi

Il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta 1.110 nuovi casi di Covid-19 registrati in Piemonte su 71.661 tamponi diagnostici effettuati. Il tasso di positività è all'1,5%, mentre la quota di asintomatici, tra i positivi, è del 58,6%. Quattro i decessi, di cui due registrati oggi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37 (+3), quelle negli altri reparti sono 419 (+6). Le persone in isolamento sono 12.469, i nuovi guariti 421. Con l'ultimo aggiornamento, in Piemonte dall'inizio della pandemia si sono avuti 407.721 casi positivi, 11.901 vittime e 382.895 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)