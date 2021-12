Covid, morto monsignor Aldo Giordano: era stato contagiato a settembre

Originario di Cuneo, aveva 67 anni ed era ricoverato in terapia intensiva nella clinica universitaria di Lowen, in Belgio

Monsignor Aldo Giordano, dallo scorso maggio nunzio apostolico della Santa Sede presso l'Unione Europea a Bruxelles, è morto all'età di 67 anni. Aveva contratto il Covid a settembre durante un viaggio ed era ricoverato in terapia intensiva nella clinica universitaria di Lowen, in Belgio. La notizia del decesso è stata resa nota dalla Diocesi di Cuneo, città di cui era originario.