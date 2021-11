Covid Cuneo, dall'8 dicembre mascherine anche all'aperto

La città di Cuneo imporrà l'uso di mascherine anche all'aperto, dall'8 dicembre. "Se non ci pensa il Governo, la prossima settimana comunque interverrò con un'ordinanza", ha annunciato il sindaco Federico Borgna, nella seduta del consiglio comunale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le dichiarazioni

"Se arriveranno regole specifiche per alcuni appuntamenti, ad esempio divieti per il Capodanno in piazza già programmato, - precisa Borgna - allora rinunceremo, ma cancellando i singoli eventi, non la manifestazione 'IllumiNatale', pensata per rilanciare il commercio. Per quell'iniziativa non ci saranno assembramenti o eventi che prevedono folla accalcata: la manifestazione è diffusa e coinvolge tutta la città".