Investito davanti a scuola, grave 16enne a Cuneo

Sono gravi le condizioni di un 16enne investito questa mattina davanti al liceo artistico "Ego Bianchi" di Cuneo. Lo rende noto il 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Croce ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 in corso De Gasperi, vicino alla fermata dei bus. Il ragazzo, a quanto si apprende, non è uno studente della scuola e forse non era sulle strisce pedonali quando è stato travolto. Traffico e rilievi dell'incidente sono stati gestiti da due pattuglie della polizia locale.