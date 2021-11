Sestriere sotto 30 centimetri di neve, obbligo gomme invernali

È l'effetto della perturbazione che sta interessando tutto il Piemonte, con abbondanti piogge in pianura e nevicate oltre i 1.500 metri. Scatta da oggi l'obbligo per tutti i mezzi di equipaggiamento con pneumatici invernali o, in alternativa, di viaggiare con le catene da neve al seguito e di montarle appena si renda necessario

Oltre trenta centimetri di neve sono caduti su Sestriere, in provincia si Torino. È l'effetto della perturbazione che sta interessando tutto il Piemonte, con abbondanti piogge in pianura e nevicate oltre i 1.500 metri. L'ideale, per Sestriere, quando mancano ormai poco più di due settimane all'apertura ufficiale della stagione invernale, annunciata da Vialattea per il prossimo 4 dicembre 2021 ( LE PREVISIONI ).

Obbligo gomme invernali o catene

In azione i mezzi spazzaneve per pulire la strada e facilitare la circolazione delle auto in difficoltà. Scatta da oggi l'obbligo per tutti i mezzi di equipaggiamento con pneumatici invernali o, in alternativa, di viaggiare con le catene da neve al seguito e di montarle appena si renda necessario.