Rissa in centro a Cuneo, “Daspo Willy” per due uomini

La Questura di Cuneo ha applicato il Daspo anti-rissa, il cosiddetto 'Daspo-Willy', nei confronti dei due uomini di origine romena arrestati e denunciati per rissa, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo una rissa avvenuta di fronte a una pizzeria-kebab in corso Nizza, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. I due ora non potranno frequentare o sostare nei pressi dei locali pubblici della zona. Il titolare dell’esercizio è stato invece multato per aver somministrato alcolici oltre l'orario consentito ed è stato inoltre sanzionato con il provvedimento di chiusura temporanea del locale per 15 giorni.