Cuneo, salvato escursionista bloccato dalla neve in alta valle Varaita

Soccorso un escursionista bloccato nella neve sull'anticima del Monte Salza, a 3mila metri di altitudine, in alta Valle Varaita (Cuneo). L'uomo è stato recuperato dall'elicottero della gendarmeria francese ieri sera nei pressi monte Salza, al confine con il vallone francese dell'Ubaye, e trasferito in ospedale a Briançon (Francia). L'allarme era stato lanciato nel tardo pomeriggio, quando l'uomo, in difficoltà, si era reso conto di non riuscire a fare ritorno.

I soccorsi

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Venasca, il personale neve-ghiaccio dei vigili del fuoco di Cuneo e Torino, il Soccorso Alpino e Speleologico, oltre all'elicottero dell'Esercito con a bordo personale dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e quello della gendarmeria francese. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese era partita a piedi per tentare di localizzare l'escursionista poiché il suo telefono risultava irraggiungibile, procedendo per circa due ore. Ma il terreno innevato e i luoghi impervi hanno suggerito di attivare i colleghi francesi.