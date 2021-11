Covid Piemonte, 391 contagi su oltre 60mila tamponi

Il tasso di positività è pari allo 0,6 per cento. Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva, in diminuzione quello negli altri reparti

In Piemonte resta invariato, per il secondo giorno consecutivo, il numero totale dei ricoverati Covid in terapia intensiva, 21, mentre negli altri reparti il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta una diminuzione di 8 pazienti, con totale sceso a 198. Sono stati processati 60.642 tamponi diagnostici, di cui 51.725 antigenici: 391 i contagi accertati, con un tasso di positività dello 0,6% e una quota di asintomatici del 52,7%. Due i decessi, relativi a giorni precedenti, il totale delle vittime da inizio pandemia è aggiornato a 11.826. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.501, i nuovi guariti 225.