Peveragno, moglie grave dopo aggressione: arrestato 82enne

Un uomo di 82 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver aggredito il 28 ottobre la moglie in un bosco di Peveragno, in provincia di Cuneo. La donna, 81 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Croce di Cuneo, con una profonda ferita alla fronte e il cranio spaccato. L'anziano è accusato di lesioni personali, aggravate da futili motivi, come riportato dalle pagine locali del quotidiano La Stampa.

L'aggressione

I due pensionati abitano a Cuneo e secondo quanto ricostruito stavano raccogliendo castagne in un bosco di Peveragno, dove hanno una seconda casa. È stato il marito a chiamare il 112 quando era già buio, dopo le 19, ma l'uomo era confuso e ha spiegato che "una donna" era stata ferita nel bosco. Solo dopo l'arrivo dell'ambulanza si è scoperto che si trattava della moglie. I carabinieri, coordinati dalla procura di Cuneo, stanno cercando di capire se la donna sia stata colpita alla testa con un bastone o sia stata spintonata e fatta cadere.