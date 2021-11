Un uomo è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Ceva, in provincia di Cuneo, in via Mondovì. L'uomo era in sella a una bicicletta quando è stato travolto da un'auto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 ma per il ciclista, un uomo di origini straniere, non c'è stato nulla da fare.