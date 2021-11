Ferrari, l'ad Benedetto Vigna: "Prima auto elettrica nel 2025"

"Andiamo avanti con il nostro percorso di elettrificazione iniziato anni fa con LaFerrari e proseguito con la SF90 Stradale. Confermo quando detto dal presidente nell'ultima call: la prima auto elettrica di Ferrari sarà presentata nel 2025". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, durante la conference call sui conti del terzo trimestre 2021. "Avrete il piano completo in occasione del Capital Markets Day il 16 giugno del prossimo anno", ha aggiunto.

"Competizione nel nostro Dna"

"Stiamo facendo importanti progressi nelle nostre attività motoristiche. Nel mese di agosto la nostra 488 Gte Evo ha vinto a Le Mans, circuito su cui torneremo nel 2023 per gareggiare ai massimi livelli con la nostra hypercar. In Formula 1, anche nelle ultime gare abbiamo visto alcuni segnali positivi di progresso. La competizione in pista è stata profondamente nel Dna della Ferrari, nella nostra storia. Così è oggi, così sarà in futuro", ha sottolineato ancora Vigna.