Covid Piemonte, il bollettino: 264 contagi su 53.781 tamponi

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta 264 nuovi casi di Covid-19, con un tasso dello 0,5% rispetto ai 53.781 tamponi diagnostici processati (48.295 antigenici), la quota di asintomatici è del 60.6%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, quelle negli altri reparti sono 177. Nessun decesso è stato comunicato oggi, le persone in isolamento domiciliare sono 3.860, i nuovi guariti 201. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)