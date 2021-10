Covid Piemonte, il bollettino: 160 casi su 35.529 tamponi

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (più due rispetto a ieri) mentre negli altri reparti 185 (più sei)

Sono 160 in Piemonte i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), lo 0,5% dei 35.529 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 96.

Il bollettino

Il numero dei decessi (11.804) rimane invariato: l'Unità di crisi non ne ha segnalati. I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (più due rispetto a ieri) mentre negli altri reparti 185 (più sei). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.573.