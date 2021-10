Cuneo, telecamera nascosta durante esame della patente: denunciato

Aveva un maglione con un buco per permettere alla telecamera di inquadrare lo schermo e un auricolare nell'orecchio per farsi suggerire le risposte

Un uomo è stato denunciato a Cuneo per truffa aggravata dopo essere stato sorpreso con una telecamera nascosta durante l'esame di teoria per la patente di guida. Quando è stato scoperto ha spiegato alla polizia di aver pagato 700 euro per passare l'esame.

Telecamera nascosta sotto il maglione

Durante l'esame gli esaminatori della Motorizzazione di Cuneo hanno scoperto che l'uomo, un cittadino di origini nigeriane residente ad Alessandria ma domiciliato a Cuneo, aveva la telecamera sotto il maglione, con un buco nel mezzo per inquadrare lo schermo e un auricolare nell'orecchio per farsi suggerire le risposte. Appena scoperto ha nascosto l'auricolare in fondo all'orecchio, lesionandosi il timpano. L'auricolare è stato poi estratto in pronto soccorso all'ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno denunciato l'uomo. Nelle ultime due settimana sono stati sei i casi alla motorizzazione di persone scoperte a ingannare per l'esame teorico di guida, tutti stranieri.