Auricolare e telecamere per passare l'esame di guida: denunciato

Un 35enne è stato sorpreso con addosso un piccolo auricolare e con una microcamera nascosta nella mascherina per farsi suggerire le soluzioni del quiz a risposta multipla

Ha tentato di sostenere l'esame di teoria per la patente di guida con addosso un piccolo auricolare e con una microcamera nascosta nella mascherina, in modo da farsi suggerire le soluzioni del quiz a risposta multipla. Per questo un 35enne di origini nigeriane, residente a Ceva (Cuneo), è stato denunciato dai carabinieri: l'accusa è di truffa aggravata.

L'intervento dei carabinieri

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione effettuata dagli esaminatori della Motorizzazione di Cuneo. In particolare avevano destato sospetti i movimenti che il 35enne faceva con la testa, tentando di inquadrare i quiz con la telecamera nascosta. Il complice all'esterno non è stato però individuato.