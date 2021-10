Ballottaggio elezioni Torino, chiuse le urne: in corso lo spoglio

Le urne si sono chiuse alle 15, in corso lo spoglio per decretare chi sarà il nuovo sindaco tra il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, e Paolo Damilano, candidato del centrodestra. In base ai primi exit poll, Lo Russo è in vantaggio su Damilano: al comitato elettorale è già festa dopo appena 260 sezioni scrutinate su 919

È in corso lo spoglio a Torino per decretare chi sarà il nuovo sindaco dopo il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, e Paolo Damilano, candidato del centrodestra. I seggi si sono chiusi alle 15. L'affluenza alle urne alle ore 15 di oggi, con i dati di 31 su 63 dei Comuni totali al voto raccolti dal Viminale, si attesta al 48,95%. Al primo turno alla stessa ora era stata del 58,35 %. Dunque è di ben dieci punti percentuali il calo di affluenza e la disaffezione alle urne che si era già registrata in maniera forte quindici giorni fa, al primo turno. (LO SPECIALE ELEZIONI – TUTTI I RISULTATI ELETTORALI - L'AFFLUENZA A TORINO)

Exit poll: Lo Russo al 60 per cento, festa al comitato elettorale

È già festa al comitato elettorale di Stefano Lo Russo. Dopo 260 sezioni scrutinate, su 919, è scattato l'applauso dei militanti del centrosinistra presenti negli uffici di piazza Delpiano. Il candidato sindaco di Torino è al momento al 58% delle preferenze contro il 41% dello sfidante di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano. L'arrivo di Lo Russo al comitato di piazza Delpiano è stato accolto da militanti e sostenitori e dai vertici locali del centrosinistra: "Stefano, Stefano" il coro scandito tra gli applausi, che dai maxischermo allestiti seguono lo spoglio elettorale.

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Lo Russo è in testa con il 59,2%, Damilano al 40,8%. Per l'Instant Quorum/youTrend per Sky TG24, Lo Russo raggiunge una forchetta del 53-57%, mentre Damilano ha il 43-47%. Nel dettaglio, dopo 184 sezioni su 919 Lo Russo ottiene il 60,17 per cento delle preferenze contro il 39,83 per cento di Damilano.

Lo Russo: "Dedico vittoria a don Aldo Rabino"

"Non nego emozione. Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Aldo Rabino". Sono le prime parole di Stefano Lo Russo, che al suo comitato elettorale commenta l'esito dello spoglio del ballottaggio. Salesiano, storico cappellano del Torino, è stato il sacerdote, morto nel 2015, ad avviare Lo Russo al volontariato e alla politica.

Affluenza a Torino: nuovo minimo storico

L'affluenza è stata del 42,13%, nuovo minino storico che ritocca il 48,08% del primo turno. Sono andati alle urne 290.581 elettori su 689.684 aventi diritto. L'affluenza più alta nella circoscrizione 1 (Centro-Crocetta), 46,49%, la più bassa nella circoscrizione 6 (Barriera di Milano-Falchera-Regio parco), alla periferia nord della città, 35,66%.

I risultati al primo turno

Il primo turno ha visto il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, in vantaggio col 43,86%. Dietro di lui Paolo Damilano, candidato del centrodestra, che ha raccolto il 38,9% delle preferenze. Oltre a loro erano 11 gli altri candidati che si sono presentati al primo turno. Valentina Sganga del M5S si è fermata al 9,01%. Angelo D'Orsi, sostenuto da Sinistra in Comune, che raggruppa Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA e Torino Ecosolidale, ma anche Potere al Popolo e Pci (2,53%). Ugo Mattei, 60 anni, candidato di Futura Torino, ha totalizzato il 2,32%. Sotto l'1% tutti gli altri candidati: Ivano Verra, 57enne architetto, sostenuto da Italexit e Noi Cittadini, Davide Betti Balducci, ex centrodestra, appoggiato dal Partito Gay e dal Partito Animalista, Giusi Di Cristina del Partito Comunista e Torino Città Futura, Paolo Alonge, classe 1972, per il Movimento 3V, Roberto Salerno, 66enne ed ex calciatore professionista, candidato di Mat - Movimento Ambientalista Torino, Lorenzo Varaldo, insegnante, candidato della lista Divieto di Licenziare, Massimo Chiesi candidato per il Partito Comunista dei Lavoratori, Emilio Mazza, candidato della lista Torino Capitale d'Europa Basta Isee.