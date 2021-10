L’esponente del centrosinistra ha ottenuto la vittoria al termine dello spoglio dei ballottaggi, sconfiggendo alle urne l’avversario del centrodestra Paolo Damilano. Lo Russo: “Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Aldo Rabino”

"Non nego emozione. Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Aldo Rabino". Sono le prime parole di Lo Russo, che al suo comitato elettorale commenta l'esito dello spoglio del ballottaggio. Salesiano, storico cappellano del Torino, è stato il sacerdote, morto nel 2015, ad avviare Lo Russo al volontariato e alla politica (LO SPECIALE ELEZIONI – TUTTI I RISULTATI ELETTORALI - IL BALLOTTAGGIO A TORINO - L'AFFLUENZA A TORINO).

Lo Russo: "Spero di essere all'altezza dei miei predecessori"

"Alcuni la definiscono una campagna elettorale storica". È un passaggio dell'intervento di Lo Russo al comitato elettorale del centrosinistra, di fronte agli ex sindaci Valentino Castellani, Sergio Chiamparino e Piero Fassino. "Vi prenderò a modello pur nella vostra specificità, per la vostra capacità di essere persone perbene, capaci, competenti e oneste e per il bene che avete fatto alla città spero di essere all'altezza del vostro esempio".

"Erano tanti anni che centrosinistra non era così unito"

"Un esito importante che ci responsabilizza molto" ha proseguito Lo Russo. "Erano tanti anni - aggiunge parlando dal suo comitato elettorale - che il centrosinistra non era così unito e capace di fare squadra".

"Ringrazio Damilano per lealtà della competizione"

"Ringrazio Paolo Damilano - ha continuato Lo Russo - per la lealtà della competizione. Torino ha dato una prova di stile e di come si può lavorare anche in termini competitivi e collaborativi. Adesso il primo compito è fare mie le istanze di chi non mi ha sostenuto e di chi non è andato a votare Obiettivo fra 5 anni aver ricostruito il legame con i torinesi per farli tornare a votare".

Gli esiti al primo turno e gli exit poll

Al primo turno, Lorusso era in vantaggio con il 43,86 per cento: Damilano si attestava sul 38,9 per cento delle preferenze. Durante la seconda tornata alle urne, negli exit poll Lo Russo ha mantenuto il vantaggio tra il 53 e il 60 per cento dei voti contro il candidato di centrodestra, per cui le previsioni segnalavano uan percentuale tra il 43 e il 47.