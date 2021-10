Covid Piemonte, il bollettino: 195 contagi su 20.069 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, quelle negli altri reparti 173 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 2.990

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 195 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 20.069 tamponi diagnostici processati (14.259 antigenici); gli asintomatici sono il 54,9% dei casi positivi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, quelle negli altri reparti sono 173 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 2.990. Si registra anche un nuovo decesso che porta il totale da inizio dell'emergenza a 11.782 vittime. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).