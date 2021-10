Usavano permessi invalidi intestati a persone decedute, 4 sanzioni

Usavano permessi per persone con invalidità intestati a persone decedute: per questo quattro persone sono state sanzionate dalla polizia municipale di Acqui Terme, nell'Alessandrino, nell'ambito dei controlli contro l'uso improprio del tagliando invalidi.

"La Polizia Locale continua a lavorare su tantissimi fronti - sottolinea l'assessore Gianni Rolando - Particolare attenzione è stata rivolta all'utilizzo improprio dei permessi per gli invalidi e al monitoraggio degli stalli a loro dedicati in quanto l'occupazione non autorizzata rappresenta un atto di grande inciviltà. Trovo anche importante il supporto della cittadinanza, che ci aiuta, spesso, con le segnalazioni a effettuare un'azione mirata di verifica dei casi".