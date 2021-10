Covid Vercelli, hub per tamponi rapidi dal 13 ottobre

I locali individuati dall'amministrazione comunale si trovano in via Galileo Ferraris, e saranno a disposizione soprattutto per quei lavoratori che, a partire da venerdì, dovranno effettuare uno screening ogni 48 ore per l'ottenimento del Green pass

A partire da domani sarà attivo a Vercelli un nuovo hub per i tamponi rapidi antigienici, sulla scorta di quanto già avvenuto per la campagna vaccinale. I locali individuati dall'amministrazione comunale si trovano in via Galileo Ferraris, e saranno a disposizione soprattutto per quei lavoratori che, a partire da venerdì, dovranno effettuare uno screening ogni 48 ore per l'ottenimento del Green pass. La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Comune che ha messo a disposizione gratuitamente i locali, e l'Azienda farmaceutica municipalizzata che organizza e gestisce il servizio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Gli orari

L'hub per tamponi sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. "Con un servizio e un orario di questo tipo - commenta l'assessore comunale e segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo - cerchiamo di aiutare le fasce di lavoratori più in difficoltà, ad esempio i turnisti che lavorano di notte, e che magari devono organizzarsi al meglio per ottenere la certificazione verde". Il tampone effettuato sarà a prezzi calmierati: 15 euro per gli adulti e otto per i minorenni. La prenotazione avverrà tramite le farmacie comunali.