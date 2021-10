Elezioni Comunali, nel nord Piemonte 4 comuni verso commissariamento

Nel Vercellese non hanno raggiunto la percentuale del 50% dei votanti i comuni di Piode in alta Valsesia, di Prarolo nella bassa Vercellese, di Borgovercelli, alle porte del capoluogo

A causa dell'affluenza complessivamente bassa diversi comuni nelle province del

Piemonte nord saranno commissariati.

Nel Vercellese non hanno raggiunto la percentuale del 50% dei votanti i comuni di Piode in alta Valsesia, di Prarolo nella bassa Vercellese, di Borgovercelli, alle porte del capoluogo. Anche un comune del Novarese, Borgoticino, 6mila abitanti, dove era in campo solo il sindaco uscente Alessandro Marchese, non ha raggiunto il 50% di affluenza e sarà commissariato.

Tra i numerosi comuni della provincia di Vercelli dove si era presentato un solo candidato, sono invece arrivati al traguardo i comuni di Rossa (sindaco eletto Alex Rotta), Boccioleto (sindaco Walter Fiorone) e Borgo D'Ale (sindaco eletto Pier Mauro Andorno ).