Merkel, dopo elezioni visita in Italia. Il marito insegnerà a Torino

Il 7 ottobre Angela Merkel si recherà in visita a Roma, dove incontrerà papa Francesco e il premier Mario Draghi per un congedo dopo le elezioni in Germania. Ma nei prossimi mesi la cancelliera tedesca potrebbe passare spesso per l’Italia, in particolare a Torino. Il marito Joachim Sauer, 71 anni, è infatti un chimico di grande fama e da maggio è socio straniero dell'Accademia delle Scienze del capoluogo piemontese. Un incarico che con ogni probabilità lo porterà a frequentare spesso la città della Mole, magari accompagnato proprio dalla moglie. Merkel, infatti, ha più volte fatto sapere di voler trascorrere più tempo con il coniuge, con cui è sposata dal 1998, dopo l'addio alla poltrona da cancelliera.