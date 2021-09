Migranti, 13 persone nascoste in un Tir scoperte nel Cuneese

I 13 sono in buone condizioni di salute e - secondo le prime informazioni raccolte - erano in Italia da tempo: uno da loro era stato anche vaccinato

Tredici migranti, tutti uomini adulti e probabilmente afghani, sono stati scoperti nel container di un tir mentre venivano scaricate le merci nel piazzale di un'azienda che produce macchine per lavorazione del cioccolato e del caffè a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo).

La vicenda

I 13 sono in buone condizioni di salute e - secondo le prime informazioni raccolte - erano in Italia da tempo: uno da loro era stato anche vaccinato. Sono in corso le operazioni di identificazione da parte dei carabinieri della Compagnia di Bra (Cuneo). I 13 sarebbero saliti di notte sul rimorchio del Tir durante la pausa di guida, in un piazzale dell'autostrada in Liguria. Ma pensavano di arrivare in Francia attraverso il confine di Ventimiglia, mentre si sono ritrovati nel piazzale di un'azienda delle Langhe.