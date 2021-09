Covid Piemonte, 217 contagi su oltre 19mila tamponi

Il tasso di positività è dell’1,1 per cento. Calano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

In Piemonte il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi 217 nuovi casi di Covid, con un tasso dell'1,1% rispetto ai 19.717 tamponi diagnostici processati, e 3 decessi (relativi ai giorni scorsi). Nuovo calo del numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 22 (- 2 rispetto a ieri), negli altri reparti sono 183 (-9 rispetto). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.408, i guariti +262 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).