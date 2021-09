Torino, Telegram oscura chat no vax: ha violato termini servizio

"Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i Termini di Servizio di Telegram", questo è quanto si legge da questa notte se si tenta di accedere a 'Basta Dittatura', la Chat No Vax e No Green pass seguita da migliaia di persone in tutta Italia, che la utilizzavano anche per autoconvocarsi alle manifestazioni. Nelle scorse settimane, la Procura di Torino aveva emesso un decreto di sequestro dopo che erano stati pubblicati indirizzi e numeri di telefono di Palazzo Chigi, del del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e altri politici e di noti virologi. La stessa pm che indaga era finita nel mirino della chat. (LA RICHIESTA DEL PM)

L'altro provvedimento

Sempre questa notte è stata oscurata anche la pagina "Basta Dittatura Chat", popolata da oltre settemila utenti. L'incitazione alla violenza configurerebbe la violazione dei termini di servizio della piattaforma fondata da Pavel Durov.