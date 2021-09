Droga, cocaina dall'Albania: cinque arresti a Bra

Tutto era iniziato con l'arresto di due persone trovate in possesso di 50 grammi di cocaina e 14mila euro in contanti

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. A Bra, nel Cuneese, i carabinieri hanno arrestato cinque persone - due cittadini italiani di 45 e 52 anni e tre cittadini albanesi di 22, 27 e 55 anni - in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino.

L'indagine

Al centro dell'indagine un giro di cocaina nel territorio braidese, che andava avanti almeno dal maggio 2019. Tutto era iniziato con l'arresto di due persone trovate in possesso di 50 grammi di cocaina e 14mila euro in contanti. La droga arrivava dall'Albania e la base logistica per lo spaccio era a Bra. Sono state individuate anche le abitazioni, tutte in centro a Bra, usate come luogo di spacco. Durante le indagini sono state arrestate altre otto persone, tutte colte in flagranza di reato di spaccio. Sequestrati in totale tre chili di cocaina 25mila euro in contanti.