Picchiato e legato in casa, 42enne di Cuneo morto alle Canarie

Un 42enne originario di Cuneo è stato picchiato, legato e lasciato morire in casa, nell'isola di Gran Canaria (Spagna). Il corpo è stato poi caricato sulla sua auto alla quale è stato dato fuoco. Ad uccidere Andrea Costa, ex operaio metalmeccanico che sull'isola spagnola aveva gestito un Cannabis club, sarebbe stato l'uomo con cui divideva l'appartamento. La notizia, pubblicata da testate web spagnole, è stata confermata nella frazione cuneese dove Costa aveva vissuto fino a un anno fa. In Spagna la vittima era stata seguita dalla moglie che alcuni mesi fa ha fatto ritorno in Italia.