Calcio, la Juventus chiude il bilancio con una perdita di 209 milioni

Nella stagione precedente la perdita di quasi 90 milioni di euro, per effetto di minori ricavi pari a circa 93 milioni. Il patrimonio netto del Gruppo è di oltre 28 milioni, mentre l’indebitamento finanziario netto è di 389,2 milioni. Convocata per il 29 ottobre l’assemblea degli azionisti

La Juventus ha chiuso l'esercizio 2020-2021 con una perdita consolidata di 209,9 milioni di euro, rispetto agli 89,7 milioni dell'esercizio precedente per effetto di minori ricavi per 92,7 milioni - correlati sia agli effetti direttamente imputabili alla pandemia sia a minori proventi da gestione diritti da calciatori.

Il comunicato del club

La notizia è stata divulgata tramite un comunicato ufficiale diffuso dal club dopo che il Cda ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno, sottolineando peraltro che ci si aspetta un bilancio in perdita anche nella prossima stagione: “Allo stato attuale l’esercizio 2021/2022 – ancora penalizzato in misura rilevante dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia – è previsto in significativa perdita”. Nella nota si legge ancora: "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus in data 25 agosto 2021 ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a massimi 400 milioni”. Nel documento si annuncia anche la convocazione dell'assemblea degli azionisti per il 29 ottobre.

La situazione finanziaria

Un anno fa la perdita era stata di 89,5 milioni e si tratta del quarto bilancio consecutivo chiuso in negativo, dopo che il club bianconero veniva da utili: -19,2 milioni nel 2017/18, -39,9 milioni nel 2018/19, -89,5 milioni un anno fa e -209,9 milioni adesso per un passivo totale di 360 milioni negli ultimi 4 esercizi (perdita media di 90 milioni all’anno). In incremento i costi operativi di 35,2 milioni. Il patrimonio netto del Gruppo è di 28,4 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto ammonta a 389,2 milioni.

Sulla Super League: “Convinti della sua legittimità”

Sul tema della Super League, su cui la Juventus resta ancora convinta della legittimità del progetto, viene dichiarato: "In data 19 aprile 2021 Juventus ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con altri 11 top club europei per la creazione della Super League, una nuova competizione calcistica europea, alternativa alle competizioni Uefa, ma non ai campionati e alle coppe nazionali. Ad oggi non è possibile prevedere con certezza gli esiti e i futuri sviluppi del progetto Super League, della cui legittimità la Juventus rimane convinta."