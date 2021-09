Cuneo, notte all'addiaccio per zio e nipote in alta montagna: salvi

Partiti dal campo base di Chiappera, frazione di Acceglio, per raggiungere a oltre 3.300 metri di quota la cima Chiambeyron dal bivacco Barenghi (2.820 metri), i due hanno sbagliato sentiero e sono scesi sul versante francese

Due escursionisti, uno zio, di 50 anni, con il nipote di 9 anni, sono stati recuperati questa mattina dopo una notte all'addiaccio sulle montagne tra la Valle Maira, nel Cuneese, e la Francia. Spaventati, e infreddoliti, stanno entrambi bene. Partiti dal campo base di Chiappera, frazione di Acceglio, per raggiungere a oltre 3.300 metri di quota la cima Chiambeyron dal bivacco Barenghi (2.820 metri), i due hanno sbagliato sentiero e sono scesi sul versante francese.

L'allarme e i soccorsi

È stato il papà del ragazzino, non vedendoli tornare, a dare l'allarme ieri sera. I due scendendo dal Brec de Chambeyron, con nebbia e pioggia, hanno imboccato per errore il sentiero del versante francese, rimanendo bloccati in una zona impervia nel vallone di Stroppia a oltre 3 mila metri di altitudine. Le operazioni di recupero sono durate tutta la notte, con l'impegno di squadra Saf dei vigili del fuoco, soccorso alpino della Val Maira e la gendarmerie francese. Individuati intorno alle 3 dai soccorritori italiani (il cellulare prendeva la rete francese) sono stati portati alle 7.30 al campo base di Acceglio dall'elisoccorso della Gendarmerie, mentre l'elicottero dei vigili del fuoco ha portato a valle i soccorritori italiani.