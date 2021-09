Incidente nel Torinese, morto un motociclista sulla statale 25

Un motociclista è morto sulla statale 25 - che per questo motivo è stata poi chiusa in entrambe le direzioni- nel Comune di Moncenisio. Lo rende noto Anas, secondo cui la vittima sarebbe morta dopo aver perso in modo autonomo il controllo della moto. Sul posto hanno operato le squadre Anas, l'elisoccorso e le forze dell'ordine per il ripristino della normale circolazione.