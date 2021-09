Covid Piemonte, il bollettino: 286 nuovi casi su 28.600 tamponi

Stabile il numero dei ricoverati negli ospedali: in terapia intensiva sono 20 (come ieri), negli altri reparti 159 (più uno)

In Piemonte 286 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 28.600 tamponi diagnostici processati (23.356 antigenici), con una quota di asintomatici del 29%. Il tasso di incidenza è all'1,1%.

Il bollettino

Stabile il numero dei ricoverati negli ospedali del Piemonte: in terapia intensiva sono 20 (come ieri), negli altri reparti 159 (più uno). Oggi non sono stati registrati decessi, le persone in isolamento domiciliare sono 3.538, i nuovi guariti 206.