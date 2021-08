Incidente nel Cuneese, scontro tra auto e moto: morto 62enne

Nello schianto ha perso la vita Ugo Margaria, 61enne ex direttore amministrativo del tribunale di Saluzzo. L'uomo, che era stato anche vicesindaco di Barge fino al 2012, viaggiava a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato con un veicolo che procedeva in direzione opposta

Ugo Margaria, 61enne ex direttore amministrativo del tribunale di Saluzzo (Cuneo), è morto oggi in un incidente avvenuto nei pressi della frazione Falicetto di Verzuolo. L'uomo era in sella alla sua motocicletta, che si è scontrata contro un'auto che procedeva in direzione opposta. Margaria era stato anche vicesindaco di Barge fino al 2012. Dopo la chiusura del tribunale di Saluzzo nel 2012, era stato trasferito a Cuneo.