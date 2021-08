Covid Piemonte, il bollettino: 97 contagi su 8.174 tamponi

Non è stato registrato nessun decesso. Le persone in isolamento sono 3.254, i nuovi guariti sono invece 149

Sono 97 i nuovi casi di Covid-19 comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, con un incremento di 2 ricoveri in terapia intensiva, che ora sono in totale 11, e di 12 negli altri reparti, che salgono così a 127. (MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Non è stato registrato alcun decesso. Le persone in isolamento sono 3.254, i nuovi guariti 149. I tamponi processati sono 8.174, di cui 6.381 antigenici, con una quota di positivi pari all'1,1% e di asintomatici del 46,4%.