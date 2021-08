Ferragosto 2021, cosa fare a Torino e in Piemonte

Nella settimana di Ferragosto a Torino sono in programma grandi appuntamenti. In primis, ai musei. Anche quest'anno nel mese di agosto, Ferragosto incluso, sono aperti al pubblico i musei gestiti dalla Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura

Nella settimana di Ferragosto a Torino sono in programma grandi appuntamenti. In primis, ai musei. Anche quest'anno nel mese di agosto, Ferragosto incluso, sono aperti al pubblico i musei gestiti dalla Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura, con i consueti orari ai quali si aggiungono anche orari di apertura straordinaria.

Musei aperti ad agosto

Musei aperti ad agosto, Ferragosto incluso. Si tratta di quelli gestiti dalla Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura (orari standard, ma si aggiungono pure quelli straordinari). Palazzo Carignano, con il suo percorso di visita degli Appartamenti dei Principi è aperto il venerdì dalle 9 alle 14, sabato e domenica dalle 9 alle 18 con visita solo domenicale all'Appartamento di Mezzanotte e aperture straordinarie il 2 e il 9 dalle 9 alle 13. Villa della Regina resta aperta da martedì al domenica dalle 10 alle 18, venerdì dalle 11 alle 15 con visite guidate ai Giardini e al Padiglione dei Solinghi. Aperture straordinarie l'1 e il 15 dalle 10 alle 21. E ancora: il Castello di Moncalieri e il Castello di Agliè da venerdì a domenica dalle 10 alle 18; il castello di Racconigi, con la mostra Storie dal mondo in Castello e itinerario Vita privata di un re, da giovedì a domenica dalle 9 alle 19; il 12 e il 26 visite guidate alle 11.15 e 15.15. L'Abbazia di Vezzolano sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 17; il 7 alle 18.30 e alle 21 concerto di arpe dell'Ensamble Sinetempore HarpAttak contro la violenza sulle donne. Il Castello di Serralunga d'Alba sabato, domenica, lunedì e festivi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 18,30 con visite guidate il 14 e il 21. Il Forte di Gavi, infine, l'1 agosto dalle 19 alle 22 e dal giovedì alla domenica con orari e visite di gruppo a rotazione.

Al Museo Egizio decifrazione della tavola di Mereru

La Tavola stellare di Mereru risalente al Medio Regno (2000 a.C. circa), una griglia rinvenuta nel 1908 nella necropoli di Assiut con i nomi di 36 stelle che, con il loro sorgere, scandiscono le 12 ore della notte nel corso dell'anno, è al centro del secondo appuntamento della mostra”'Nel laboratorio dello studioso”, dedicato all'attività scientifica che quotidianamente si svolge sugli oggetti custoditi nelle sale e nei magazzini del Museo Egizio. Il tema di questa tranche di mostra, curata da Enrico Ferraris, curatore del Museo e che resterà aperta al pubblico fino al 29 agosto, è l'osservazione del firmamento nell'antico Egitto e i sistemi sviluppati dalla cultura nilotica per misurare lo scorrere del tempo e l'avvicendarsi ciclico delle stagioni. Orari: lunedì 9-14.30; da martedì a domenica dalle 9 alle 18.30.

Barriera a Cielo Aperto: 65 appuntamenti tra film, concerti, spettacoli e molto altro

In programma la rassegna “Barriera a cielo aperto”: diversi tra cinema, musica, letteratura, sostenibilità ambientale, workshop, performance, talk e concerti accessibile a tutta la cittadinanza e a tutte le generazioni che, fino a 26 settembre, animerà quattro diversi spazi di Barriera di Milano a Torino.

Estate in Circolo 2021 a Torino: concerti, spettacoli e letteratura sotto le stelle

Fino al 19 settembre, dalle 9:30 a mezzanotte, sette giorni su sette, musica teatro letteratura e aria aperta nel Cortile dell’Anagrafe Centrale per l’edizione 2021 di Estate in Circolo. Si potranno vedere film, assistere a concerti di musica rock, pop, blues, jazz e a pièce teatrali grazie alla rinnovata collaborazione con il Torino Fringe Festival.

Macario vini, Porte Aperte in cantina per Ferragosto

Una cantina dalla storia secolare con 50 ettari di vigna suddivisi in quattro cascine, in cui protagonista è la tradizione monferrina. Da oggi, 13 agosto, a lunedì 16 agosto: un evento lungo quattro giorni, un viaggio alla scoperta dei vini del territorio di Nizza Monferrato per incontrare i produttori e trascorrere una giornata nei freschi crutin.