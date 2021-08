Covid Piemonte, il bollettino: 280 casi su 20.198 tamponi

Il rapporto tra test e positivi è all’1,4%. I ricoverati in terapia intensiva sono sette, due in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 117 (+3)

Su 20.198 tamponi processati, sono 280 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con un rapporto tra test e positivi pari all’1,4%. Gli asintomatici sono 103 (36,8 %). Nessun nuovo decesso comunicato oggi dall'Unità di crisi regionale. I ricoverati in terapia intensiva sono sette, due in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 117 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159, mentre gli attualmente positivi 3.283. I nuovi guariti sono 282. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.591 contagi, 11.704 decessi e 357.604 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

I ricoveri

Dei sette pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei non vaccinati. Il settimo ha completato il ciclo vaccinale, ma si tratta di un paziente con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete. Dei 117 in terapia ordinaria, invece, 77 non sono vaccinati, mentre i 40 vaccinati invece sono tutti paucisintomatici. È quanto rende noto la Regione.