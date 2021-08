Varallo, il sindaco regala un buono da 10 euro a chi si vaccina

È l'idea del primo cittadino Eraldo Botta per incentivare chi, dai 12 anni in su, non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. Sarà lo stesso sindaco a mettere a disposizione il denaro necessario

Un buono da 10 euro da spendere nelle attività commerciali di Varallo a fronte dell'avvenuta vaccinazione. È la proposta del sindaco leghista Eraldo Botta per incentivare chi, dai 12 anni in su, non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Come ottenere il buono

Per avere il ticket il cittadino dovrà inviare nominativo, codice fiscale e recapito telefonico, e ci penserà l'amministrazione comunale a prendere appuntamento con l'Asl di Vercelli. A somministrazione avvenuta, e scaricato il Green pass, il varallese riceverà il buono da spendere nei negozi locali. È il sindaco stesso, dice Botta, a mettere i soldi di tasca propria. "La scienza ha fatto il suo dovere - commenta il primo cittadino – ed è giunta ad offrirci una soluzione, forse non l'unica, ma la migliore che abbiamo. Ora tocca a noi. Io ci credo e da tempo non perdo occasione per sottolineare l'importanza del vaccino".