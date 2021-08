Crescentino, perde il controllo della moto: morto centauro

Tragedia in provincia di Vercelli. Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte a Crescentino. Un centauro di 39 anni, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro una rotatoria sulla strada provinciale 31, in direzione Chivasso.

Le ipotesi

L'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto salendo sull'isola spartitraffico del rondò, finendo contro la segnaletica. Insieme a lui viaggiava una donna di 45 anni che ha riportato ferite ed è stata trasportata al Cto di Torino. Sul posto i carabinieri, che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente, tra cui potrebbe esserci la scarsa illuminazione.